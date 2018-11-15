MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 15 Kasım 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, “Bağımsızlık ve hürriyet tutkusu tarih boyunca Türk milletimizin en belirgin özelliklerinin başında gelmiştir. 15 Kasım 1983 tarihi tüm dünyaya Türk'ün şanlı duruşunu ve milletimizin hürriyet aşkını bir kez daha göstermiştir. Bu tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece bağımsızlığını ilan etmemiş, milletimize birlik ve beraberliğinin gücünü anımsatmış, birliğimizde gözü olanlara korku salarken Türk dünyasına umut aşılamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin ‘Kıbrıs milli bir sorundur ve Türkiye'nin yükü değil, şerefidir' sözleriyle de belirttiği KKTC'nin bağımsızlığının yıl dönümünde başta KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan (CC) rahmet diler, başta Kıbrıs Türkleri olmak üzere Türk milletimizi azminden dolayı bir kez daha kutlar, saygılar sunarım” ifadelerine yer verdi.