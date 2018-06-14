Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 10:37

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan’dan açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl başkanı Burak Pehlivan, seçim öncesi gerek sosyal medya gerekse alanlarda fitne ve dedikodu üretenler ile partinin yetkili ağızlarından söz ve iddialara itibar edilememesini istedi.

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan’dan açıklama

14 Haziran 2018 10:37


Seçim çalışmaları sırasında emin oldukları kaynaklardan Milliyetçi Hareket Partisi adına değerlendirmeler yapıp vaatlerde bulunanların olduğu konusunda kendilerine bilgilerin geldiğini kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Partimizin afiş ve bayraklarına yapılan yakışıksız ve sonuçsuz saldırıları da takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini hemşehrilerimizin her ferdine anlatmaya, yeni sistemin özellik ve içerikleri tek tek paylaşmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin gösterdiği yoğun ilgiden rahatsız olan çevreler beyhude çırpınıyor. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. TBMM’de çok güçlü ve tarihi bir temsil ile yerini alması gereken parti ise Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Unutulmasın ki, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri yeni bir sistem mimarisinin milat ve misakı olacaktır” dedi.


Bu süreçte, hassasiyetleri kaşımaya tevessül eden, kavga ve cepheleşmeye davetiye çıkaranların ve görevli ajanların en güzel cevabı 24 Haziran’da alacağını belirten MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Sosyal medya kanalıyla haysiyet cellatlığına soyunan, fitne üreten, partimiz ve dava arkadaşlarımızla ilgili dedikodu servis eden kirli çevrelerin, nefsine yenik düşmüş ahlaksız kişilerin emel ve eylemlerine ihtimam ve itibar etmeye lüzum bile görmüyoruz” diyerek tüm Aydınlıların bayramını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç