MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan’dan açıklama

Seçim çalışmaları sırasında emin oldukları kaynaklardan Milliyetçi Hareket Partisi adına değerlendirmeler yapıp vaatlerde bulunanların olduğu konusunda kendilerine bilgilerin geldiğini kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Partimizin afiş ve bayraklarına yapılan yakışıksız ve sonuçsuz saldırıları da takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini hemşehrilerimizin her ferdine anlatmaya, yeni sistemin özellik ve içerikleri tek tek paylaşmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin gösterdiği yoğun ilgiden rahatsız olan çevreler beyhude çırpınıyor. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. TBMM’de çok güçlü ve tarihi bir temsil ile yerini alması gereken parti ise Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Unutulmasın ki, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri yeni bir sistem mimarisinin milat ve misakı olacaktır” dedi.

Bu süreçte, hassasiyetleri kaşımaya tevessül eden, kavga ve cepheleşmeye davetiye çıkaranların ve görevli ajanların en güzel cevabı 24 Haziran’da alacağını belirten MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Sosyal medya kanalıyla haysiyet cellatlığına soyunan, fitne üreten, partimiz ve dava arkadaşlarımızla ilgili dedikodu servis eden kirli çevrelerin, nefsine yenik düşmüş ahlaksız kişilerin emel ve eylemlerine ihtimam ve itibar etmeye lüzum bile görmüyoruz” diyerek tüm Aydınlıların bayramını kutladı.