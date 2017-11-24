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24 Kasım 2017 15:24

MHP Aydın İl Başkanlığı Yarışına ‘Gayret’ geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı’nın yarın yapılacak il kongresinde Gayret Önder de adaylığını açıkladı.

MHP Aydın İl Başkanlığı Yarışına ‘Gayret’ geldi

24 Kasım 2017 15:24

Parti tabanından yetişen Gayret Önder, seçilmesi halinde teşkilatı kucaklayıp partiyi hak ettiği yere taşıyacağına inandığını söyledi.


Adaylığını Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin onayını alarak açıkladığını ifade eden Gayret Önder, il başkanlığına atama ile gelen Levent İlter ile yarışacak. Başbuğ Alparslan Türkeş’in yolunda kutlu bildikleri davanın devamı için hangi şart ve koşulda olursa olsun bir nefer gibi çalışacaklarını belirten Gayret Önder, 25 Kasım Cumartesi günü Efeler Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan MHP Aydın il teşkilatının olağan kongresinde aday olduğunu belirterek partililerinden destek istedi. Gayret Önder, rekabet için değil ülkücüleri kucaklayıp bir arada toplamak için aday olduğunu belirterek “Kongremizi kardeşlik ve ülküdaşlık hukuku içinde yapacağımıza inanıyoruz” dedi.




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