İl Başkanı Burak Pehlivan ve parti yöneticileri kampanya kapsamında Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ’ı ziaret ederek "Askıda Ekmek" hayrını başlattı.

MHP heyeti kampanya kapsamında Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ’a ziyaret etti. Başkan Akdağ, “ İnancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir değer olan paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olan askıda ekmek hayrına destek veriyoruz" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı askıda ekmek uygulamasına Aydın’da seferberlik ruhuyla tam destek verdiklerini belirterek parti yöneticileri ile çeşitli ekmek fırınlarına gidip kampanyaya destek verdiler.