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31 Temmuz 2018 09:48

MHP Aydın İl Teşkilatı ‘Askıda Ekmek’ kampanyası için çalışmalara başladı

MHP Aydın İl Teşkilatı MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan ‘Askıda Ekmek’ kampanyası için çalışmalara başladı.

MHP Aydın İl Teşkilatı ‘Askıda Ekmek’ kampanyası için çalışmalara başladı

31 Temmuz 2018 09:48

İl Başkanı Burak Pehlivan ve parti yöneticileri kampanya kapsamında Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ’ı ziaret ederek "Askıda Ekmek" hayrını başlattı.


MHP heyeti kampanya kapsamında Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ’a ziyaret etti. Başkan Akdağ, “ İnancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir değer olan paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olan askıda ekmek hayrına destek veriyoruz" dedi.


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı askıda ekmek uygulamasına Aydın’da seferberlik ruhuyla tam destek verdiklerini belirterek parti yöneticileri ile çeşitli ekmek fırınlarına gidip kampanyaya destek verdiler.




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