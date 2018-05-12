MHP Aydın Milletvekili aday adaylarını tanıttı

MHP Aydın İl Teşkilatı binasında gerçekleşen programda 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için Aydın MHP’den başvuru yapan aday adayları partililere tanıtıldı. Aday adayı tanıtım toplantısına MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’da katıldı. İl binasında gerçekleştirilen tanıtım programına partililer yoğun ilgi gösterdi.

Genel Merkezin talimatıyla 30 Nisan 2018 tarihinde MHP Aydın İl Başkanlığı’na atanan Burak Pehlivan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “AK Parti ile son derece olgun, düzeyli, seviyeli, anlaşmaya ve uzlaşmaya dayalı ittifak hukukunu Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde sürdüreceğiz. Pusuya yatıp Cumhur İttifakı’nın çatlamasını bekleyen odaklara fırsat vermeyeceğiz. Huzur Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. İstiklal haklarımız bu sistemle güçlenecek ve derinleşecektir. İl Başkanlığımız ve ilçe teşkilatlarımız seçime hazırdır. Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’in izinde, MHP Genel Başkanı bilge liderimiz Dr.Devlet Bahçeli’nin emrinde kutlu davamız için çalışmaya, başarmaya ant içtik. Son söz Türk Milleti’nindir” dedi.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ise, “Seçim dönemine biraz erken girdik. Ama şartlar bunu gerektiriyordu. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti içten ve dıştan terör örgütleri ile dış mihraklar tarafından kuşatılarak tehditlerin devam ettiği bir süreçte ilerliyordu. Bu süreç içerisinde yönetim sisteminin de tam anlamıyla oturtularak Türkiye’nin daha güçlü kılınması gerekiyordu. 15 Temmuz’dan bu yana Türkiye’yi zayıflatarak vatanımızı bölme planlarıyla çalışmalarını sürdüren bu mihraklara gereken dersin verilmesi gerekiyordu. Bugün kritik bir dönemdeyiz. Bizi bölme işlemini başaramayan dış mihraklar ekonomiyi hedef alarak önümüzdeki 01 Kasım 2019 tarihine kadar planladıkları ekonomik olarak Türkiye’yi çökertmek ve böylece hedeflerine ulaşma yöntemini seçmişlerdir. Bu oyunu da bozmak için liderimiz seçimin erkene alınmasını teklif ederek o plan sürecini de bozmuş oldu. Bu süreçte MHP çok hedef alındı. Tüm dünya biliyor ki MHP mecliste var olduğu sürece, Türk siyasetinde güçlü olduğu sürece, Türkiye’yi kimse yıkamaz, vatanı kimse bölemez. Bu durumda yapılanlar neydi, karşısına kukla partiler çıkarılarak MHP’yi zayıflatmaktı. Çok şükür bu planlarda bozuldu. Şimdi son oyunun bozulacağı süreç, sandığa gidilecek olan gündür. Allah’ın izniyle biz yüce Türk Milleti’nin ferasetine güvenerek bu seçimden alnımızın akıyla çıkacağı ı biliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından milletvekili aday adaylarınin isimleri tek tek okunarak partililere tanıtıldı. 24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri için MHP’den aday adayı olan isimler şu şekilde oluştu; Ali Gaya, Aydemir Durmuş, Deniz Depboylu, Erdal Deligöz, Faik Akkuş, Fikret Topal, Funda Türker Çınar, Güntekin Şimşek, Hatice Özcan, Hilmi Bolatoğlu, Hüsniye Kozan, Muharrem Demirbilek, Mustafa Peker, Osman Barış Yorgancı, Seyfettin Tosun, Süleyman Sinan Bakırcı, Yusuf Günal, Yusuf Keremit.