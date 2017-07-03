MHP Buharkent yönetimi istifayı sosyal medyadan duyurdu

MHP Genel Merkezi tarafından 9 ay önce göreve atanan MHP Buhakent İlçe Başkanı Yüksel Güngördü, gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından 18 kişilik yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa kararı aldıklarını parti karar defterini sosyal medya hesabından yayımlayarak istifa ettiklerini duyurdu.

MHP ilçe binasının balkonunda bulunan MHP tabelasının söküldüğünü ve binadaki eşyaların bir depoya taşındığı bilgisini alan MHP İl Başkanı Levent İlter ve bir grup partili Buharkent’e geldi. Aydın’dan gelen partililer ile istifa eden grup arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri araya girerek gerginliğin büyümesini önledi. Gerginlik eşyaları depodan alıp tekrar ilçe binasına yerleştirmesiyle son buldu.