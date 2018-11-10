MHP Didim İlçe Teşkilatı ahde vefa toplantısında buluştu

Didim Belediye düğün salonunda yapılan istişare toplantısına MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, MHP Kuşadası İlçe başkanı Mustafa Bayraktar, Didim Ülkü Ocakları Başkanı M. Emin Öztürk, MHP Didim belediye başkan aday adayı Eda Yücel İlhan, ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kuran-ı kerim okundu.

MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya ise konuşmasında Ülkücülüğü davasını yükseltmek için mücadele eden kişi olarak tanımlarken “Davamızın çilesine talip olan arkadaşlarımızla, büyüklerimizle bir arada olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Rahmetli cennet mekan Başbuğumuzun davasına sahip çıkan arkadaşlarımızı anmak bizim için şereftir.”dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ise MHP'nin dava partisi olduğunu ve yarım asırlık bir maziye sahip olduğunu hatırlatarak “MHP bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedi. Türkiye'nin çıkarlarından taviz vermedi. Aklımızda hep Türkiye olmuştur. Sevdamız Türkiye, sevdalımız Türk milletidir. İnşallah 31 Mart'taki yerel seçimlerde Aydın'a her ilçesinde kendi adaylarımızla yola çıkıp, 3 hilali dalgalandıracağız” dedi.

Konuşmaların ardından Didim'de MHP içerisinde aktif görev alan ev katkı sunan isimlere teşekkür plaketleri verildi.