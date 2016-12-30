MHP, Didim’de yaşanan elektrik kesintileri için ilk adımı attı

Didim’de son günlerde yaşanan sık elektrik kesintilerinin nedenleri öğrenmek ve sorunun çözümü noktasında atılması gereken adımlarla ilgili bilgi almak için MHP Didim Belediye Meclis üyeleri AYDEM’in Didim’deki merkezini ziyaret ederek bilgi aldı.



MHP Didim Belediye Meclis üyeleri Salih Yarmacı, Onur Çağlar, Nuh Ali Yılmaz ve Özgür Makascıoğlu’ndan oluşan heyet, ilçede sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerini öğrenmek ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi almak amacıyla AYDEM Didim İşletme şefliğini ziyaret etti. Ziyaretin sonunda kesintilerin nedenler ve kendilerine yapılan bilgilendirmelerle ilgili bilgiyi MHP Didim Belediye Meclis Üyesi Özgür Makascıoğlu verdi. Makascıoğlu “Elektrik kesintileri için buradaydık. Didim halkın talepleri var. Söylediklerine göre son 10 yıl içerisinde Didim’de en fazla elektrik kullanımı olduğunu,55 Megahertz enerji seviyesinin tüketildiğini, bu sebepten dolayı hatların kaldırmadığını bize bildirdiler. Sorunun çözümü için iletişim santral merkezinin Didim’e taşınmasını tavsiye ettiler. Bizde bununla ilgili gerekirse imza kampanyası başlatarak iletişim santral merkezinin Didim’e getirilmesine öncü olmak istiyoruz” diye konuştu.