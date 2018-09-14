MHP Efeler İlçe Teşkilatı aşure dağıttı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yöneticiler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı aşure dağıtımı büyük ilgi gördü. İl Başkanı Burak Pehlivan; "Efeler İlçe Teşkilatımızın düzenlediği aşure hayrını Allah (cc ) kabul etsin. Hemşerilerimizin davetimize icabet etmesinden büyük mutluluk duyduk. Kerbela olayında Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki yarenleri, Yezid tarafından şehit edilmiştir. Yapılan bu hayır başta Kerbela şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz içindir" dedi.

MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ise, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Muharrem Ayı Kuran-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan bir tanesidir. Bu mübarek ay dolayısıyla bizde Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Teşkilatı olarak Aydın halkına aşure yaptırdık ve dağıttık. Dualarımızın kabul olması dileğiyle Muharrem ayımızı kutluyorum ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.