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06 Mayıs 2018 16:24

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu Kuşadası’nda

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın milletvekili Deniz Depboylu, Kuşadası’nda taksici esnafı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu Kuşadası’nda

06 Mayıs 2018 16:24

Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ve milletvekili adayları Faik Akkuş ve Mustafa Peker ile birlikte Kuşadası’nda seçim çalışması yaptı. Balıkçılar Meydanı’nda taksicilerle toplantı yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, taksicilerin havaalanına yolcu taşırken yaşadıkların sorunların çözümü için gereken girişimde bulunacağını söyledi. Kuşadalı taksicilerin, “Adnan Menderes Havaalanına yolcu taşıması sırasında ciddi sorun yaşıyoruz. Havaalanına yolcu bıraktıktan sonra dönüşte yolcu almamız halinde 3 bin TL para cezası ve 6 ay trafikten men cezası ile karşı karşıya kalıyoruz “ diye dert yanması üzerine Depboylu, “ Göçmen kaçakçılığı yapan insan tacirleri bile bu kadar ceza almıyor. Taksicilerimize bu uygulamayı reva göremeyiz. Gerekli girişimlerde bulunacağım “ dedi. Depboylu, taksicilerle yaptığı görüşmenin ardından balık halindeki esnafı da ziyaret etti.




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