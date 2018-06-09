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09 Haziran 2018 01:53

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu’dan Nazilli Ticaret Odası’na ziyaret

AYDIN (İHA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, 24 Haziran seçimleri nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu’dan Nazilli Ticaret Odası’na ziyaret

09 Haziran 2018 01:53


Deniz Depboylu’yu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve NTO Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Ziyaretleri sırasında Depboylu’ya Nazilli Ticaret Odası tarafından hazırlanan bölge sorunları dosyası verildi. Dosyada Nazilli ve çevre altı ilçede faaliyet gösteren tacir ve sanayicilerin ortak sorunları ile Nazilli’nin ihtiyaç duyduğu yatırımlar hakkında bilgiler yer alıyor.


Debboylu, dosyayı inceleyeceğini ifade ederek; “Üzerimize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız. Nazilli Ticaret Odası bölgenin fikir önderi önemli kurumlarından birisi. Cumhur İttifakı’nın seçimlerden başarıyla çıkacağına, layık olduğu oylar ile temsil gücüne kavuşacağına ve aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğine yürekten inanıyorum. Biz güçlüyüz, kararlıyız ve emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.



Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ise, Oda olarak tüm milletvekili adaylarına eşit mesafede olduklarını, göreve geldikleri ilk günden itibaren tüm kurum ve kuruluşlara bölgenin beklentileri ile sıkıntılarını aktardıklarını, dile getirilen konuların bir kısmının da çözümlendiğini ifade etti. Bu anlamda parti ayırımı yapmaksızın tüm bölge milletvekilleriyle birlikte hareket etmek istediklerini söyleyen Arslan, “Bölge insanımızın ve üyelerimizin ortak menfaatleri için çalıştığımıza göre önümüzdeki dönemde milletvekillerimizden daha fazla ilgi ve duyarlılık bekliyoruz. Nazilli kamu yatırımları ve projelerinden yeterince pay alamamaktadır. Bu konuda milletvekillerimizin öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar birlikte hareket etmeliyiz” dedi.




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