MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan yeni atanan başkanlara ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu; "Partimizin bugüne kadarki ilkeli siyaseti ve duruşu bundan sonra yapabileceklerinin işareti ve teminatıdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ve İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile birlikte yeni atanan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ile MHP Kuyucak İlçe Başkanı Metin Bozkuş'u ziyaret etti.

Karacasu İlçe Teşkilatı ziyareti ardından güçlendirilen yeni listesi ile görevine devam eden Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Bozkurt ve yönetimini ziyaret eden Depboylu; "Milliyetçi Hareket Partisi, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hiçbir dayatma, tuzak ve senaryoya kapılmadan milletimizin bekasının korunması, kardeşliğinin sürdürülmesi ve vatandaşımıza hizmet götürülmesi konusunda yapıcı ve uzlaşmacı siyasetini sürdürecektir. Partimizin bugüne kadarki ilkeli siyaseti ve duruşu bundan sonra yapabileceklerinin işareti ve teminatıdır. Bu vesile ile tüm teşkilatlarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, yüce Allah'ın ülkücü-milliyetçi hareketin emeğini ve alın terini karşılıksız bırakmayacağına inanıyorum" dedi.