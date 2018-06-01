MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu’nun aracı kaza geçirdi

Depboylu kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile MHP Aydın il Başkanı Burak Pehlivan’ın içinde bulunduğu MHP Genel merkezine ait makam aracı Efeler şehir merkezinde İmam Hatip Lisesi’nin önündeki kavşakta kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan gelen ve bir otobüs firmasına ait servis otosunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’nun da içinde bulunduğu makam aracı ile kırmızı ışıkta duran iki araca daha çarptı. Kazayı Depboylu ve İl Başkanı Pehlivan yara almadan atlattı. 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, Depboylu ve beraberindekiler başka bir araca binerek seçim çalışmalarına devam etti.