Mesajına “Bayramlar; umutsuzluğun koyu sisini dağıtan, karamsarlığın kalın örtüsünü kaldıran, husumet ve kutuplaşmanın keskin ucunu törpüleyen birlik ve beraberlik meşalesi, dayanışma ve kardeşlik membaıdır” sözleri ile başlayan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Kurban, aynı zamanda birbirimize daha yakın durmanın, birbirimizi tanıyıp önyargıları parçalamanın mübarek ve muazzez bir imkanıdır.

Sıkılı yumrukları açmak, gerginlikleri yumuşatmak, küslükleri bitirmek, küskünleri barıştırmak, dargın yüzleri, solmuş duyguları, sönmüş ilişkileri, soğumaya terk edilmiş demli çay ile sohbetleri eski havasına ulaştırmak, Türk Milliyetçisi-Ülkücü Hareketi arzu ve temenni ettiğimiz seviyelere çıkarmak amacıyla bu bayramı ulvi bir milat, kutsi bir misak olarak görüyoruz. Tüm dava arkadaşlarımı ve hemşehrilerimi bayramlaşmaya bekliyorum. Kavgada hayır yoktur, ayrılık ve bölünmede sonuç yoktur. Biz ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklerimizde taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Milletimizin, kıymetli hemşerilerimizin, kahraman dava arkadaşlarımın, şehit ailelerinin, mazlum düşmüş Türk-İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.