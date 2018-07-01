Kabotaj Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türk Milletinin denizlerdeki hakimiyetinin ilanıdır. Denizcilik sadece bir taşıma çeşidi değildir. Denizcilik, ticaret, enerji, balıkçılık ve güvenlik açısından Türkiye’nin gücünün aynasıdır. Denizlerimiz, Türk vatanının güvenliği Türk Milletinin refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu’nun önemi, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk denizci şehit ve gazileri saygıyla anıyor, Türk Milletimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum” dedi.