30’da başlayacak Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan, liselere yerleştirmede isteğe bağlı girilecek merkezi sınavı öncesi sessizlik uyarısında bulundu.

Pehlivan yaptığı yazılı açıklamada; “Gençlerimizin sınav öncesi daha huzurlu hazırlanması için 30 Mayıs 2018 tarihinden itibaren seçim araçlarının anons seslerini kısılması, sınav günü sınav bitimine kadar seçim araçlarımızın kullanılmaması kararı aldık. Hiç bir şey gençlerimizin huzurundan, geleceklerini şekillendirecek sınavlarından daha önemli değildir. Bu konu da çalışma yaptığımız günlerde vatandaşlarımızdan da yoğun talep geldi. MHP Türk Milletinin her vatandaşının talebini önemser ve gereğini yapar. Tüm vatandaşlarımızdan sınav günü de özellikle sınav merkezleri yakınlarında araçlarının kornalarını kullanmamaya özen göstermelerini rica ediyorum. Bu vesile ile genç kardeşlerimize sınavda başarılar diliyorum.

Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.