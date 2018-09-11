MHP İl Başkanı Pehlivan; “Görevimizin başındayız”

Tüzük gereği yapılan bir işlemi farklı zeminlere çekme gayretlerini kınıyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ve dünya gündemine vakıf, ülkemizin sorunlarının farkında, Türk Milletimizin yaşadığı sıkıntıların bilincinde, çözüm odaklı ilkeli siyasi duruşu ile Türk Milletimizin huzur, refah ve kalkınma için çalışmaktadır. MHP Partimizin bugüne kadarki ilkeli siyaseti ve duruşu bundan sonra yapabileceklerinin işareti ve teminatıdır. Şimdi sıra, Türk Milletimizin ve hemşerilerimizin başarılı kadrolarımıza yerel yönetimlerde görev vermesine ve yeni yönetimleri adaylarımıza emanet etmesine gelmiştir.

Yaklaşan yerel seçimlerde İnsan merkezli bir anlayış ile, bize duyulan güven ve emanetin emin ellere teslimi için, her eve ve her hemşerimize ulaşılacak, şikâyetleri ve görüşleri dinlenecek, duyguları paylaşılacak ve kendi siyasetimizin önerileri ve aday projeleri toplumla yüz yüze paylaşılacak olması yönetimlerimizin güçlendirilmesi ihtiyaç duyulan teşkilatlarımızda değişimleri ortaya çıkarmıştır.

MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları ile MHP Tüzüğü gereği güçlendirme yapılan Aydın İl Teşkilatımız fesh edilip tekrar görevlendirilmiş, Mesut Gümüş başkalığındaki Efeler İlçe Yönetimi görevden alınarak, önemli bir görev ifa etmenin, ülkemiz ve milletimiz için olduğu kadar partimiz ve geleceğimiz için de azımsanmayacak bir sorumluluk taşıdığının şuurunda bir kardeşimiz olan Ahmet Baskın, MHP Efeler İlçe Başkanlığına atanmıştır” dedi.