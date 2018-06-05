MHP İl Başkanı Pehlivan; “Hilale yıldız ol”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için büyük önem taşıdığına işaret eden Burak Pehlivan, “Türk milleti, 24 Haziran 2018’de kararlılık içinde sandığa gidecek, engin feraseti ve eşsiz sağduyusu ile iradesini bir kez daha ortaya koyacaktır. Türk milletinin hakemliğine inancımız tamdır ve sağduyusuna güvenimiz sonsuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik demokratik tercihtir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ve temerküz ettiği bir yönetim yapısıdır. Güçlü devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar gayeleri yeni sistemin ana omurgasıdır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi içinde bağımsız ve güçlü, denge ve denetleme mekanizmalarının ise daha etkin bir yapıya kavuşması yeni hükümet sisteminin temel özelliğidir. Bu şekliyle, ülkemiz yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuşturulmaktadır” dedi.

“Yeni hükümet sistemi millî bekanın sigortası, husumet ve hıyanete karşı güvencedir” diyen Pehlivan, “Bu sistemle, Türk milletinin köklü devlet geleneğini, tarihi ve kültürel birikimini, milli ve manevi değerlerini çağdaş gelişmelerle buluşturan bir yönetim yapısı tesis edilerek geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşa edileceğine inancımız tamdır. Türk milletimiz, Aydınlı hemşerilerimiz emin olsun; Milliyetçi Hareket, zifiri karanlıkta doğru yolu gösteren ‘milli fener’, kararan kalplere ‘nur’, karanlık

emellere ‘sur’dur. Sağduyunun ve millî vicdanın sarsılmaz sesi, Türk milliyetçiliğinin yarım asırlık siyasi çınarı, ülkenin geleceği, milli bekanın teminatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl ve İlçe Teşkilatlarımız, birbirinden değerli milletvekili adaylarımız, her kademede destek veren milliyetçi-ülkücü dava arkadaşlarımız Cumhur İttifakı’nın seçim zaferi için geceyi gündüze katarak çalışmaktadır. Gayret bizden, destek hemşerilerinizden, takdir ve himaye cenab-ı Hak’tandır” şeklinde konuştu.