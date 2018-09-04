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04 Eylül 2018 11:57

MHP İl Başkanı Pehlivan, Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 05 Eylül Nazilli’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 96.

MHP İl Başkanı Pehlivan, Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

04 Eylül 2018 11:57

Yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan mesajında, “Geldiler, Türk Milletinin Yiğit Efelerinin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki şanlı ordumuzun zafere inanmış kararlılığı karşısında duramadılar, gittiler. Türk milletin her ferdi gerektiğinde aziz vatanın birlik ve bütünlüğü ile kutsal değerlerimizin savunmasında neleri göze alabileceğinin en büyük delillerinden biri şanlı Kurtuluş Savaşı’dır. Askeri işgallerin yerini ekonomik ve teknolojik işgallerin aldığı bir çağdayız. Geçmişteki efelerimizin yerini üreten, çok çalışan, bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan gençlerimiz alacaktır. Her konuda milli olmak için, dilde, işte ve fikirde birlik sağlayarak çok çalışmak zorundayız. İşgalin yaşandığı günlerden dersler çıkarmak, bugünü dikkatli yaşamak, yarınları güçlü planlamamıza vesile olması dileği ile Nazilli ilçemizin 5 Eylül 1922 tarihinde işgalci Yunan Askerlerinden temizlenmesinin yıldönümünde yiğit efelerimizi, yiğit kızanlarımızı, şehitliklerde yatan şehit vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve liderliğindeki kahramanlarımızı gururla, hürmetle rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.




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