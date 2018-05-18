Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 18:49

MHP İl Başkanı Pehlivan, Türk gençliğinin bayramını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

MHP İl Başkanı Pehlivan, Türk gençliğinin bayramını kutladı

18 Mayıs 2018 18:49


MHP İl Başkanı Pehlivan, mesajında; “Yüreği Türk Milleti sevgisi ile dolu, erdemli; insanlığa, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek idealleri hedeflemiş Türk gençliğin yetişmesi halinde Türk Cumhuriyetimizin bekası güvenceye kavuşabilecektir.


Bu itibarla, Türk Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz Türk gençliğin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi, hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev, aynı zamanda vatan borcudur. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna kurtuluş mücadelesinin başladığı bu çok anlamlı günün yıldönümünde, büyük Türk Milletinin ve geleceğimizin teminatı Türk gençlerimizin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bu eserin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç