MHP İl Başkanı Pehlivan, Türk gençliğinin bayramını kutladı

MHP İl Başkanı Pehlivan, mesajında; “Yüreği Türk Milleti sevgisi ile dolu, erdemli; insanlığa, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek idealleri hedeflemiş Türk gençliğin yetişmesi halinde Türk Cumhuriyetimizin bekası güvenceye kavuşabilecektir.

Bu itibarla, Türk Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz Türk gençliğin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi, hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev, aynı zamanda vatan borcudur. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna kurtuluş mücadelesinin başladığı bu çok anlamlı günün yıldönümünde, büyük Türk Milletinin ve geleceğimizin teminatı Türk gençlerimizin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bu eserin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.