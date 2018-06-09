MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütünüyle devreye girerek Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’te Türkiye’nin lider ülke ve kudretli bir devlet olmasının yolunu açacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik demokratik tercihtir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin önüne aydınlık ufuklar açarak ülkemizi ve milletimizi güvenli bir geleceğe taşımaya kararlıdır. Türkiye’nin içinden geçtiği bu süreçte meselelere siyasi duruş, ilke, amaç ve hedefte uzlaşma çerçevesinden bakılmasının mecburiyet haline geldiğini bu nedenle de Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceğe taşınması için benzer hassasiyetleri paylaşan tüm kesimlerin böyle bir bütünleşme ideali etrafında toplanmasını zorunlu görmekteyiz ki Cumhur İttifakı’nın temel dayanağı da bu anlayışın soncudur. Cumhur İttifakı, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisi, millî istiklalin namusu, milli istikbâlin müdafaa ruhu ve nihayet millet aklıdır” dedi.

Aydın’da seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Pehlivan, “24 Haziran seçimlerinde Aydınlı hemşerilerimizi TBMM bihakkın temsil edecek olan Genel Başkan Yardımcımız sayın Deniz Depboylu, Doç. Dr.Güntekin Şimşek, Mustafa Peker, Yusuf Keremit, Faik Akkuş, Hatice Özcan, Süleyman Sinan Bakırcı ve Seyfettin Tosun adaylarımıza verecekleri yüksek destek için şimdiden teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile ülkü ocaklarımızın yiğit gençleri geceli gündüzlü hemşerilerimize ulaşmaya, öz kaynaktan partimizi ve seçim beyannamemizi anlatmaya çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Vatan ve millet sevgisi ile Türkiye’nin onurlu ve huzurlu geleceği ortak paydasında aynı duyguları, hassasiyetleri ve endişeleri paylaşanları, Türkiye’nin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne güç ve omuz vermeye çağırıyorum. Türk milletinin birlik ve bekasını esas alan, demokrasinin erdemine inanan, ‘Tam Bağımsız Türkiye’ ve barış içinde bir vatan arzulayan herkesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücüne güç katmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.