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31 Temmuz 2018 03:48

MHP il teşkilatından Aydın’da “Askıda Ekmek“ uygulaması

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Aydın il teşkilatı tarafından genel merkezin başlattığı “ Askıda Ekmek “ uygulamasına destek geldi.

MHP il teşkilatından Aydın’da “Askıda Ekmek“ uygulaması

31 Temmuz 2018 03:48

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ve yöneticiler Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ’ı ziyaret ederek, askıda ekmek uygulamasının tüm ilde yaygınlaşması için destek istedi.


Ziyarette konuşan Aydın Fırıncılar odası Başkanı Kemal Akdağ, " İnancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir değer olan paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olan askıda ekmek hayrına destek veriyoruz “ dedi.


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ise " Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı askıda ekmek uygulamasına Aydın İlimizde seferberlik ruhuyla tam destek vermeye devam ediyoruz. Ayet ile emredilen dayanışma, yardımlaşma ve paylaşmaya vesile olacak askıda ekmek, gönüllere girmek için büyük bir fırsattır. Dava arkadaşlarımız ve hemşerilerimiz Cuma Mahallesi’ndeki Ödenir Ekmek Fırını ve Batı Gazi bulvarında Dereli Ekmek Fırınına gelerek kendi ihtiyaçları dışında imkanları nispetinde ekmeği askıda ekmek için alarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize katkı yapabilirler.


Bu güzel hayra, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşmaya katkı yapacak dava arkadaşlarıma ve kıymetli hemşehrilerime, büyük desteğini gördüğümüz Aydın Fırıncılar odası Başkanı Kemal Akdağ’a, askıda ekmek uygulamasına destek veren Murat Ödenir ve Engin Dereli esnaflarımıza teşekkür ederim. "Bir gönüle girmek,askıda bir ekmek" temalı askıda ekmek hayrına katılacak herkesten Allah razı olsun " diye konuştu.




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