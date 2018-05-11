MHP İlçe Teşkilatı Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde genel merkez tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Başkanlığına atanan Cüneyt Korkmaz, ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Bayram, Ajdan Anbarcı, Ali Bağcı, Burhan Sarıoğlu, Fazıl Akgün, İlknur Kayan Sedef, Mülazım Karaçay, Mustafa Tütüncüoğlu, Ömer Şahan, Taner Taşkıran, Gonca Yelkovan, Yaşar Koç, Aliye Kurt, Birsen Karlıoğlu ve Kamile Şahin Köseoğlu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Teşkilat olarak dinamik ve gece gündüz demeden Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiye için çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Korkmaz, “Hepimiz Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş ve partimiz için yılmadan mücadele etmeye hazır insanlarız. Yerel ve genel seçimlerde partimizin çıtasını daha da yükseltmek için çalışacağız. Nazillimizin ve ülkemizin menfaatine olan her durumda MHP Nazilli Teşkilatı olarak destek vermeye hazırız. İlçemiz için var gücüyle çalışan Haluk Başkanımızın arkasında dinamik ve güçlü bir teşkilat var. Kendisine her zaman destek olacağız” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı teşkilat üyelerine teşekkür eden Başkan Alıcık, “MHP İlçe Başkanlığı Cüneyt kardeşime ve Nazillimize hayırlı uğurlu olsun. Yönetimde yer alan herkese bu zor, meşakkatli ama bir o kadar da önemli görevde başarılar diliyorum. Nazilli her zaman Aydın’da siyasetin nabzı olmuştur. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir” sözlerini kaydetti.