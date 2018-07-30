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30 Temmuz 2018 09:17

MHP Lideri Bahçeli’nin başlattığı kampanyaya bir destek de İncirliova’dan

İncirliova Ülkü Ocakları, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine "Askıda Ekmek" projesini başlattı.

MHP Lideri Bahçeli’nin başlattığı kampanyaya bir destek de İncirliova’dan

30 Temmuz 2018 09:17


Projenin startını bir markette veren İncirliova Ocak Başkanı Fatih Sultan Mehmet Yıldızdoğan, "Aziz Türk Milleti’nin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması; milletimizin arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışı doğrultusunda, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin talimatlarıyla Askıda Ekmek Projesini, başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamda Ülkü Ocakları İncirliova ilçe teşkilatı olarak ,ekmek fırınlarına giderek, kendimize aldığımız ekmeğin yanında bir ekmek de askıya bırakarak kampanyamızın yayılmasını sağlayacağız.


Bu noktada tüm İncirliova halkını dayanışma duygusuyla kampanyamıza destek vermesini ve başarıyla yürütmek adına hassasiyet göstermesini istiyoruz” dedi.




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