Projenin startını bir markette veren İncirliova Ocak Başkanı Fatih Sultan Mehmet Yıldızdoğan, "Aziz Türk Milleti’nin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması; milletimizin arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışı doğrultusunda, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin talimatlarıyla Askıda Ekmek Projesini, başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamda Ülkü Ocakları İncirliova ilçe teşkilatı olarak ,ekmek fırınlarına giderek, kendimize aldığımız ekmeğin yanında bir ekmek de askıya bırakarak kampanyamızın yayılmasını sağlayacağız.

Bu noktada tüm İncirliova halkını dayanışma duygusuyla kampanyamıza destek vermesini ve başarıyla yürütmek adına hassasiyet göstermesini istiyoruz” dedi.