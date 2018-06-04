MHP Nazilli İlçe Başkan Korkmaz, neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Açıklamasında Türkiye’nin olağanüstü şartlar altında çok tehlikeli bir dönemden geçmekte olduğunu ve son 2 senede yaşananlara dikkat çeken MHP Nazilli İlçe Başkanı Korkmaz "Ülkede yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda bu tehdit ve tehlikelerin boyutu daha iyi anlaşılmaktadır. 2015 yılında ülkemizin Güneydoğusunda bazı il ve ilçelerde kalkışma hareketleri/provaları gerçekleşti. Akabinde 15 Temmuz 2016 tarihinde hayal etmesi bile korkunç FETÖ organizasyonu bir askeri darbe girişimi yaşandı. Vatandaşlarımız şehit edildi, binlerce vatandaşımız yaralandı ve sakat kaldı. Gazi Meclisimiz hainler tarafından bombalandı. Bu yetmediği gibi ülkemiz finansal saldırılar ile boyun eğdirilmek istendi. Şu bir gerçektir Türk Devletinin çevresinde bulunan komşu ülkelerde daha etkin rol alması istenmemiştir. Ülkemiz Uluslararası güçler tarafından baskı altına alınmak istenmiştir ve bu baskı hala tüm şiddeti ile devam etmektedir" diyerek bu şartlar altında seçime gidilirken Genel Başkanları Bahçeli’nin ’Cumhur ittifakı’ ile seçime girme kararı aldığını belirtti.

Açıklamasında "Niçin AK Parti ile ittifak yaptık" sorusuna da cevap veren İlçe Başkanı Korkmaz, "İttifak için gerekli tüm şartlara haiz olan tek parti geçmişte yaptığı tüm hatalardan ricat etmiş ve bu gün tek vatan tek millet tek devlet tek bayrak diyen bir parti haline dönüşen AK Partidir. Sayın Liderimizin dediği gibi ’24 Haziran’da, 13. Cumhurbaşkanı bizzat, aracısız, doğrudan Türk milleti tarafından seçilecek, önümüzdeki beş yıl için görev yapacaktır. Cumhurun taban ve tavana hakim olan ittifak ruhu Cumhurbaşkanını belirleyecektir. Bu durum demokratik olgunluğun emaresi ve esamesidir.’ Liderimizin ifade ettiği gibi daha önce başka siyasi oluşumlara gitmiş ama gittikleri bu siyasi oluşumlarda gördüklerinden sonra pişmanlık yaşayan herkese, her vatandaşımıza kapımız açıktır. Ülkemizin ayrışmaya, bölünmeye tahammülü yoktur, gün tüm eski hesaplardan/kırgınlıklardan sıyrılarak birlik ve beraberlik içinde olma günüdür. Nazilli MHP olarak gerekirse tek tek dolaşarak, gerekirse tek tek herkesin gönlünü kazanarak bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. MHP milletin partisidir, MHP aziz milletimizin geleceğinin sigortasıdır" diyerek MHP’nin ve Cumhur ittifakının desteklenmesini istedi.