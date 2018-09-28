MHP Nazilli Teşkilatından aşure hayrı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 5 bin kişiye aşure ikram edildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte ikram edilen aşureler kısa sürede tüketildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure etkinliğine Nazilli'nin MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partililer, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Nazilli belediye Meydanında düzenlenen aşure etkinliği Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere parti yöneticileri ellerine aldıkları kepçelerle vatandaşlara elleri ile aşure ikramında bulundu. Birlik ve beraberlik mesajları ve dualar eşliğinde yapılan etkinlikte konuşan MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Muharrem Ayının en güzel ve en önemli etkinlikleri arasında yer alan aşure etkinli ile birlik ve beraberliğin zirveye ulaştığını ifade etti. Korkmaz, “Aşure geleneği ile yüzyıllardır dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik ön plana çıkmıştır. İnsanlarımız ne zaman biri dara düştü her zaman yanında yer almıştır. Her zaman da muhtacın yanında olmuştur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

MHP İl başkanı Burak pehlivan ise tüm insanlığa mesaj vererek, “Aşure, yardımseverliğin, paylaşmanın ve insanları bir araya getirmenin bir simgesidir. Aşure geleneği sayesinde tüm İslam Alemi bir ve beraberliğin simgesi olmuştur” dedi.

Nazilli belediye Başkanı Haluk Alıcık'da konuşmasında dünya üzerindeki Türklerin ve Türki cumhuriyetlerin varlığının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olduğu sürece devam edeceğini ifade etti. Alıcık, “Dünyadaki Türkler gibi tüm İslam coğrafyasının varlığı içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşaması gerekmektedir. Bizim başka vatanımız yok. Dünya üzerindeki Müslümanların ve Türklerin varlığının devam edebilmesi için biz bu vatana sahip çıkmak zorundayız. Bugün her şeyden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunun bilincindeyiz ve tüm halkımızı birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Partimiz tarafından hazırlanan aşurenin de Allah katında kabulünü diliyor tüm İslam aleminin Muharrem ayını da kutluyorum” dedi.