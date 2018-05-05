MHP Nazilli’nin yeni yönetimi tanıtıldı

Nazilli ilçe binasında yapılan basın toplantısına MHP Aydın Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Başkanlığına atanan Cüneyt Korkmaz, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akaya, MHP’li Belediye Meclis üyesi Dursun Öztunç, MHP eski Ülkü Ocak Başkanı eski milletvekili adayı Ahmet Kaya, eski ilçe başkanı Rafet Şentürk, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, yaptığı açılış konuşmasında bu görevi kendilerine layık gören genel merkez yöneticilerine teşekkür ederek, “Genel merkez tarafından bu hafta içerisinde yönetim kurulumuz ile beraber atanmış bulunmaktayız. Görevimizin önemini biliyoruz. İnşallah bu görevimizi alnımızın akıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bu konuda bize destek veren güvenen herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Devir aldığımız bayrağımızı daha ileriye taşıyacağız”

Korkmaz konuşmasının devamında, “Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Teşkilatına gönül coğrafyamızın gür sesi Türk-İslam Alemi’nin Bilge Lideri Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli tarafından görevlendirmiş bulunmaktayız. Öncelikle yönetim kurulum adına Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiye, Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Deniz Depboylu’ya, İl Başkanımız Burak Pehlivan’a ve bize güvenen herkese teşekkür ederiz. Nazilli MHP’ne bu güne kadar hizmet etmiş tüm ilçe başkanları ve yönetimine de minnettarız. Bayrağımızı devir aldık, daha ileri götürmek için canla başla çalışacağız” dedi.

“Cumhur İttifakını 24 Haziran’da daha da perçinleyeceğiz”

Aydın MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, “Yaklaşık olarak 9 aydır kapalı olan Nazilli İlçe Teşkilatımızı bu hafta itibariyle açmış bulunmaktayız. Nazilli’mize, Aydın’ımıza ve davamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir aile meselesi yüzünde bende bir yıl dinlendim. Genel başkanımız tekrardan bize il başkanlığını layık gördü, bugünde Nazilli teşkilatımızı açmak için buradayız. Burada bir Yenikapı ruhu oluştu, milli mutabakat sağlandı. 16 Nisan referandumunda da sisteme geçişini yaptık. Nasip olursa da bilge liderimizin öngörüleriyle de koalisyonla Cumhur ittifakını da 24 Haziran’da mührü vurup perçinleyeceğiz” dedi.

“Nazilli, her zaman MHP’nin Kalesi olmuştur”

“Hem siyasi varlığımız hem de Türklüğün bekası için ciddi kararlar almamız gerekiyordu” diyen MHP Aydın milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP olarak da dik duruş sergilediklerini ifade ederek, “Bu süreç içerisinde radikal kararlar alarak, bu kararları uygulamak noktasında çok yoğun bir programa giriyoruz. MHP sizin de takdir ettiğiniz gibi Cumhuriyet tarihinde siyasi varlığı olduğu sürece, vatanın bölünmezliği, ülke bekası, milletin huzuru ve güvenliği için siyasi kararları en düzgün, doğru ve ilkeli bir şekilde alarak yoluna devam eden güçlü bir siyasi partidir. Bu önemli dönemde de üzerine düşen görevi tam anlamıyla kavrayarak gereken hamleleri yapmış ve Türk siyaseti için çok önemli bir dönemde alınan kararlarında mimari olmuştur. Burada liderimiz Devlet Bahçeli’nin süreci iyi analiz etmesi, geçmişten gelen birimiyle, bilge kişiliğiyle geleceğe yönelik olabilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi öngörüleriyle sezerek, dik duruşu ve yine aldığı kararlarla ülkeyi tabiri caizse uçurumun kenarından geri çekerek kimliğini ortaya koymuştur. Zor bir dönemden geçtik. 26. dönem milletvekilliğimiz boyunca gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde oynanan hain oyunlar ve oyunların içerideki ve dışarıdaki aktörleriyle mücadele ederek geçirdik. 15 Temmuz gibi çok önemli bir süreçten geçtik. Bu dönemden sonra hem siyasi varlığımız hem de Türklüğün bekası için ciddi kararlar almamız gerekiyordu. Liderimiz bu karaları alırken Türkiye’yi içinde bulunduğu zor dönemden çıkan karaları uygulama noktasında büyük destek sağlamıştır. Siyasi gündem oldukça hareketli, seçimler öne alındı, tehlikeler henüz geçmedi. Tam bu dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemi ve taşların tam anlamıyla oturtulması hedefiyle, ayrıca da planlanan oyunları bozmak için erken seçim kararı alındı. Budan sonraki süreçte teşkilatlarımız tüm güçleriyle bu süreci yönetmeye hazırdır. Genel merkezimizin kontrolünde teşkilatlanmalarımız yapılanmasını tamamlamış ve böyle bir süreçte zafer kazanmak üzere faaliyete hazır, enerji dolu yeni ekiplerle çalışmaya hazırdır. Tabi ki Nazilli’ye büyük bir görev düşüyor. Zira Aydın’da Nazilli MHP’nin kalesi olmuştur. Bu süreci iyi yönettiğimiz sürece Nazilli’de de çok iyi bir sonuç çıkaracağımızı düşünüyoruz” dedi.

MHP Nazilli’de yeni ilçe yönetimi şu isimlerden oluştu;

Cüneyt Korkmaz, Adil Ulusoy, Adnan Bayram, Mehmet Ali Sivri, Ajdan Anbarcı, Akın Karakuyu, Akın Yıldırım, Ali Bağcı, Burhan Sağıroğlu, Doğan Topçu, Fazıl Akgün, Recep Vural, İbrahin Uluyançay, İlknur Kayan Sedef, İlknur Yıldırım, Levent Akaya, Mehmet Mutlu Özdemir, Mülazım Karaçay, Mustafa Tütüncüoğlu, Olgun Ertan, Ömer Şahan, Ömer Yazgan, Taner Taşkıran, Tarık Akan, Tayfur Çakmak, Gonca Yelkovan, Yaşar Koç, Zafer İbar, Aliye Kurt, Birsen Karlıoğlu, Bülent Çam, Sevinç Eren, Kamile Şahin Köseoğlu, Hulki Karakaya ve Huriye İşbeceren.