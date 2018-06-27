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27 Haziran 2018 12:43

MHP, saat 17.00’yi bekliyor

2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde yurt dışı oylarının sayılmasıyla Aydın 1.

MHP, saat 17.00’yi bekliyor

27 Haziran 2018 12:43

sıra milletvekili adayı Deniz Depboylu’nun milletvekilliğini kaybetmesiyle yapılan itirazın seçim kurulunca değerlendirilerek bugün saat 17.00’de oyların yeniden sayılıp sayılmayacağı belli olacak.


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP 26. Dönem Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Genel Merkez avukatlarından Levent Çağlancı ve partililer Aydın Adliyesi önünde İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz ile ilgili basın açıklamasında bulundu.


MHP Aydın 26. Dönem Milletvekili Deniz Depboylu, "MHP İl Teşkilatımızla beraber, genel merkezimizin verdiği direktifler doğrultusunda seçim sonucunda gördüğümüz hataları belirlemiş olarak il ve ilçe seçim kurullarına başvuruda bulunduk. Bu başvurumuzda haklı nedenlere dayanıyor. Sadece bizim bulduğumuz hata sayısı bile haklılığımızı kanıtlamaya yeter. Son yapılan değerlendirmelerde 228 oy kadar bir fark görünmekte. Ama bizim bulduğumuz hatalar bunların çok daha üstünde. Kaldı ki geçersiz sayılan oylarda var, bu konuda da tereddütlerimiz var" dedi.


MHP Genel Merkez avukatı Levent Çağlancı konu ile ilgili olarak, "Buradaki il ve ilçe yönetimindeki hukukçu arkadaşlarımızla birlikte yapılan değerlendirmeler, incelemeler neticesinde tutanaklarda ve sandıklarda artık insani hatalardan mı, yoksa sayım yapılırken sistemsel hatalardan mı bilemiyoruz, özellikle oyların toplama noktasında büyük farklılıklar tespit ettik. Aydın genelinde Türkiye genelinin çok üzerinde olacak şekilde geçersiz oyların tutanaklara işlendiği, ancak bu geçersizliklerin hangi sebeple olduğunun çoğul sandık tutanağına düzgün bir şekilde yazılmadığını ve partimize ait oylarında geçersiz olarak geçirildiğine dair tespitlerimiz var. Birçok sandıkta diğer partilere yazılan fazla oyları tespit ettik. Bizim amacımız şeffaf bir şekilde seçimlerin tamamlanmasıdır. Genel başkanımızda bizleri görevlendirdi. Biz tüm Aydın nezdinde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Bu itirazlarımızın özellikle sayımın yeniden yapılması, torbaların açılması nezdinde geçerli sebeplerimiz olması nedeniyle tüm Aydın’da seçim sandıklarının torbaların açılarak sayımın yapılmasını talep ediyoruz. Seçim kurullarının da bu yönde karar vereceğini düşünüyorum. Onun için biz hakkımız olan vekilliği alacağız. Milliyetçi hareketin bayrağı burada en tepede dalgalanmaya devam edecektir. Aydın’dan bir milletvekilimizi önümüzdeki günlerde seçim kurullarımızın kararının neticelenmesi sonucunda TBMM’ye göndereceğiz. Seçim kurullarımızla yaptığımız görüşmelerde öğleden sonra kararlarını vereceklerini söylediler. Biz bu kararın önce partimize sonra Aydın’a hayırlar getirmesini diliyoruz” diye konuştu.




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