MHP'li Akın ve Depboylu Nazilli'de STK'larla buluştu

Nazilli Belediyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde birlik, beraberlik ve gündemi değerlendirme toplantısı düzenlendi. Muhtarlar, STK'lar ve partililerle birlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun da katıldığı toplantıda MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın tanıtımı yapıldı.

Menderes Et Balık Restoran'da düzenlenen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, MHP'li belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Yemekli toplantının ilk konuşmasını yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, büyük mücadelelerle geldikleri Belediye başkanlığında 10. yıla girdiklerini ifade etti. Alıcık, bu sürede MHP'li belediye olarak MHP hizmetleri ile halkı tanıştırdığını söyledi. 31 mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesini de kazanacaklarını söyleyen Alıcık, “Birlik ve beraberliğimizin göstergesinin en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. İki dönemdir Nazilli Belediye Başkanlığı yapıyorum. Çıraklığı, ustalığı gördük. Allah nasip ederse ustalığı da göreceğiz inşallah. Bu bir bayrak yarışıdır, bu bayrak bize verilirse yine en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Genel Başkanımız Dr.Devlet Bahçeli'nin izinde devam edeceğiz. Nazilli'yi aldığımızda Organize Sanayi ve üniversite şehri yapacağız demiştik ve bu yolda hızla ilerliyoruz. 1994'te başlayan OSB'yi dönemimizde 6 milyon TL yatırım yaparak altyapısından üst yapısına kadar tamamlayarak hizmete açtık. Biz göreve geldiğimizde 6 bin öğrencisi bulunan üniversitenin şu an 14 bine ulaşan öğrencisi var. Ve her geçen yılda yeni bölümler açmaya çalışıyoruz. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte her şeyin en iyisini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 2014'te Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız demiştik olmadı ama bu sefer alacağız. Aydın'ı biz yöneteceğiz. Biz seçildiğimiz andan itibaren parti rozetini çıkararak bütün kesimlerin belediye başkanı olmaya çalıştık. Vatandaşla birlikte olursanız her şeyi yaparsınız. Zamanında bana ‘düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçısı' diye lakap taktılar. Bana her şeyi söylesinler ama bir tek vatan haini demesinler. Seçimleri kazanırız veya kaybederiz. Ama 10 yıl sonra vatandaşın önüne çıktığımızda verilemeyecek hesabımız da olmaz” dedi.

MHP Aydın İl Başkanlığı'nda önceki gün adaylığı açıklanan Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın da konuşmasında projelerinden söz etti. Akın; “Hizmetlerimize Ortaklar Belediye Başkanlığı, Germencik Belediye Başkanlığı'yla başladık. Ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduk. Büyükşehir Belediyesi'nde biz bugüne kadar Çin seddi dediğimiz Belediye Başkanı engelini bir türlü aşamadık. Bir hizmet yapmak istediğimizde hep karşı çıktılar. Ya boyun eğip kabul edecektik ya da baş kaldırıp adaylığımızı koyacaktık. Biz zoru seçerek adaylığımızı koyduk. STK'lar ve partililerimizden aldığımız sinerjiyle bu yola girdik. Aydın'ı ilçe ilçe kalkındıracağız. Büyükşehir, ilçe ve devlet bir bütündür. Bu üçgen kalkınmanın ve hizmetin temelidir. Nazilli'de de tarıma dayalı bir ekonomi var. Biz de bu ekonomiyi tarımla kalkındıracağız. Endüstriyel tesisleri kurup ürünlerimizi paketleyip şişeleyip satmasını sağlayacak. İşte o zaman üretim yok diye bir şey kalmayacak ortada. Çiftçi kaliteli malını hedeflediği paraya satamadığı için üretimi durdurmuş. Biz büyükşehir başkanlığına gelirsek ürünlerimizi markalaştırıp iyi paralara satacağız. Trafik, otopark, imarda da çarpık yapılaşma, sorunları var. Biz bu şehri eğitiminden tutun, otoparkına kadar insan için yeniden düzenleyeceğiz. Bunu yaparken tek başımıza değil STK'lar ile hareket edeceğiz. Ben değil biz olacağız. ASKİ Nazilli'deki arıtma tesisini faaliyete geçiremedi. Biz büyükşehir belediye başkanlığımızda gölet ve barajları bünyemize alarak sulama birlikleriyle birçok alanda maliyetleri düşürerek projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ise Aydın'ın hizmet alamamasından dert yanarak, havaalanı ve otoban projesinin bir türlü hayata geçirilemediğini belirtti. Depboylu, MHP bayrağını Büyükşehir'e asarak hak edilen hizmetleri tüm Aydın'a kazandıracaklarını belirterek, “Biz MHP olarak gerek yerel yönetimlerde gerek se genel siyasette Türklüğün bekası, vatanın bölünmezliği aziz Türk milletinin Türklüğünün bekası ve korunaklı ve güven içerisinde yaşaması için iktidara talibiz. Bu Aydın için de geçerli. Bu güne kadar yapmış olduğumuz yerel yönetim hizmetlerinde ene kadar duyarlı ve insana dokunan kalplere dokunan ve insanların yaşamlarına dokunan yönetim sergilediğimizi, duyarlılığımızı, birleştiriciliğimiz ve bütünleştiriciliğimizi herkes bilir. Bunu Aydın'da yaşasın, görsün ve Aydınlılarımız hakettiği değeri, yaşam şartlarını yerelde görsün istiyoruz. Görev almada hiçbir zorluğu engel olarak görmeme ve ilkeli duruşumuza güveniyoruz. Bu nedenle sadece Aydın Büyükşehir belediyesi değil tüm belediyelere de halkımızın takdiri ile göreve talibiz diyoruz. Liderimizin takdiri ile aday olan Ümmet Akın kardeşimizin yanındayız. İnşallah Aydın çok güzel bir yönetim tarzıyla tanışır “dedi.