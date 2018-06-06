MHP’li Deniz Depboylu seçim çalışmalarını Söke’de sürdürdü

Çalışmanın ilk durağı MHP ilçe merkezinde düzenlenen basın toplantısı oldu. Toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

MHP’nin Söke’deki seçim çalışmasına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Milletvekili Adayları Güntekin Şimşek, Mustafa Peker, Faik Akkuş, Hatice Özcan, Süleyman Sinan Bakırcı ve Seyfettin Tosun başta olmak üzere MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve belediye meclis üyeleri ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Depboylu, "Oğlunu vatan için şehit vermiş Süleyman Amcamız da bugün içerde. FETÖ’nün polisi suç istinat etmiş, FETÖ’nün savcısı iddianame yürütmüş, FETÖ’nün hakimi karar vermiş şehit babası, yılların ülkücüsü, Kore gazimiz Süleyman Amcamız hapiste. Bunun gibi yüzlerce mağdur var. Hakkı yenilmişleri bulmazsak, mağdur kardeşlerimizi orada tutmaya devam edersek yarın bir gün daha fazla mağdur olmayacaklarını nereden bileceğiz. Liderimizin dikkat çektiği konu budur. Bugüne kadar Liderimiz Devlet Bahçeli’nin uyardığı, tehdit olarak gösterdiği ve doğru çıkmayan hangi tespiti olmuştur. Biz böylesi ihtimallerin güçlü olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.