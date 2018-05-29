MHP’li Depboylu’dan küskün ülkücülere çağrı

Devlet Bahçeli’nin “Pişman olan, hatasını anlayan ülküdaşlarımızla kucaklaşmaya hazırız” çağrısını iletti.

MHP Nazilli İlçe Teşkilatı tarafından Nazilli Belediyesi Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezinde verilen iftar yemeğine MHP’li Aydın Milletvekil adayları başta olmak üzere İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, çevre ilçelerin ilçe başkanları, Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Irgat, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, ülkücüler, partililer, Muhtarlar, oda başkanları, STK Temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yazlık ve kışlık salonu dolduran partiler ve davetlilere iftar duasının ardından Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan bir konuşma yaptı. Pehlivan’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan MHP Aydın Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Lideri Dr.Devlet Bahçeli’nin küskün ülkücülere çağrısını iletti. Depboylu konuşmasında öncelikle iftar yemeğine katılan herkese teşekkür ederek, “24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok kritik bir seçim. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyumuzu Sayın Erdoğan’a vereceğiz. Ama milletvekili seçimlerinde mecliste daha güçlü olabilmek için oylarımız partimize, yani MHP’ye. Ayrıca buradan Sayın Genel Başkanımız, Liderimiz Dr.Devlet Bahçeli’nin çağrısını ve selamını da sizlere iletmek istiyorum. Bir şekilde partimizden kopmuş, onlarca ülkücü şehidimizin kanı bulaşmış ülkücü kardeşlerimizi, pişman olan, hatasını anlayan ülküdaşlarımızı kucaklamaya hazırız. Bu seçimlerde birlik olalım ve güçlü olalım” dedi.