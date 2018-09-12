MHP'li Pehlivan; “12 Eylül 1980 tarihinde kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 38. yılındayız”

yılındayız” dedi.

12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Burak Pehlivan; “12 Eylül'e kadar, Milliyetçi-Ülkücü hareketin aziz mensupları Türk milletini yaşatmak ve korumak için insan üstü bir mücadele göstermişlerdir.Kurşunların, bombaların ve pusuların dehşetinden bile çekinmemişler, Türk-İslam ülküsünü omuzlarında yüceltmişlerdir. Ne hazindir ki vatan sevgisinin, millet aşkının, Türklük tutkusunun ve İslam'a bağlılığın diyeti ağır olmuş ve binlerce dava arkadaşımız analarından, babalarından, sevdalarından ayrılarak Hakk'a kefensiz olarak kavuşmuşlardır.

Rahmetli Ruhi Kılıçkıran, Dursun Önkuzu, Yusuf İmamoğlu, Süleyman Özmen ve daha binlercesi böyledir. Türklüğün yaşayan varlığına kendilerini teslim eden ve şahadet şerbetiyle mana âleminin doruklarına çıkan bu kahramanları gururla, rahmetle anıyorum. Ülkücü hareket için unutulmayacak eziyet, işkence, kıyım ve zulümlerin yaşandığı 12 Eylül karanlığının bizim açımızdan sonuçları ağır olmuştur. Darağaçlarında can veren fidanlarımız, insanlık dışı yöntemlerle sindirilmeye çalışılan dava arkadaşlarımız 12 Eylül melanetinin üzerlerinden silindir gibi geçtikleri değerlerimizdir. Çok şükür dava gazilerimiz hala aramızdadır ve kendileri de yaşanan vahşetin tanıklarıdır. Acımasızlığın ve vicdanları kanatan zalimliğin zirve noktasıdır. İnsafsızların, vicdansızların, izansızların hiç kılları kıpırdamadan Türk-İslam davasının gencecik bedenlerini ölüme gönderdikleri kanlı bir tezgâhtır. Unutuldu sanılmasın, bir kenara bırakıldı diye düşünülmesin. Kara Eylül , bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan Türk Gençliğinin aydınlığında boğulsun” ifadelerini kullandı.