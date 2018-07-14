İleriye atılmak için tereddüt etmez" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda; “Türk milleti tarih boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmıştır. FETÖ nün askeri kamuflaj içine saklanmış bir avuç yılanı, Türk milletimize ateş saçmış; milli kurum ve kuruluşlara acımasızca saldırmıştır.

Çanakkale’de müstevlilerin yarım bırakmak zorunda kaldıkları zulmü hain FETÖ’cüler tamamlamak istemişlerdir. Milli Mücadele’de kovalanan Türk düşmanları, aradan geçen 94 yıl sonra bellerini doğrultup devşirdikleri Pensilvanyalı teröristlerle Türkiye’yi önce teslim, daha sonra da tepeden tırnağa tasfiye etmeye kalkışmışlardır. 15 Temmuz tarihi bir hesaplaşma, tarifsiz bir hıyanettir. FETÖ; asırlardır devam edegelen Anadolu’nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır.

FETÖ; Müslüman Türk milletine düşman olan batıl, batini ve lanetli çevrelerin, küresel ölüm makinesini içimizde ve bölgemizde devamlı çalıştıran haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır. Eğer biz irkilip kendimize gelmezsek, milli akıl ve şuurda buluşamazsak bu barbarlık son olmayacaktır. Dost bildiklerimiz arkamızda hançerle dolaşmaktadır. Küresel ve bölgesel stratejik denklemleri aleyhimize kurmak için harıl harıl faaliyette bulunanlar Türkiye’ye pranga vurmak için hazır ve nazır beklemektedir. Tehdit ve saldırı nereden, kimden gelirse gelsin Ülkücüler görevden kaçmaz. İleriye atılmak için tereddüt etmez. Ne yapacaksak burada, Türk milletinin son yurdunda, birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası milli kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir. Şehitlerin hepsi ayrım gözetmeksizin eşittir, her biri bizim için mukaddes, muhteşem bir vatan mücadelesinin elleri öpülesi neferleridir. Mehmetler bizimdir, biz Mehmediz, kutlu vatan onlara emanettir. Her 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün geleceğimiz açısından yeni bir dirilişe vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

O zulmet dolu gecede fedakârca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize, elbette büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.