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12 Haziran 2018 10:35

MHP’li Pehlivan; “Bölge istişare toplantısı kararlığımızın mührü olmuştur”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; "Milliyetçi Hareket Partisi tüm heybet, tüm haşmet, tüm haysiyetiyle buradadır, kutlu mücadelede yeminlidir" dedi.

MHP’li Pehlivan; “Bölge istişare toplantısı kararlığımızın mührü olmuştur”

12 Haziran 2018 10:35


İzmir’de yapılan "24 Haziran Yeni Bir Doğuş" bölge istişare toplantının ardından Aydın MHP’de teşkilatlarını toplayan Pehlivan toplantı sonuçlarını teşkilatları ile paylaştı.


Pehlivan; "MHP Genel Başkanı Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin katılı ile gerçekleşen MHP’nin İzmir Merkezli Bölge İstişare Toplantısı kararlığımızın mührü olmuştur.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek yüzyılların teminatıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir.


Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir. Yargı bağımsız ve tarafsız, Yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, Yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir.24 Haziranla birlikte yeni sistem tam olarak devreye alınacaktır. Biz de buna destek vereceğiz, kurum ve kurallarıyla yerleşmesine Aydın teşkilatlarımız olarak en üst düzey katkıyı sunacağız" dedi.



Seçim çalışmaları sırasında hemşerilerinin ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür eden MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; Hemşerilerimizin gönlü bizimle. Uzattığımız eller boş kalmıyor. Çaldığımız kapılar sonuna kadar açılıyor. Gece gündüz çalışan arkadaşlarımızın enerjisi işte bu sevgi. Bizlerin yorgunluğunu alan işte bu büyük ilgi. Sağ olsunlar, 24 Haziranda Cumhur ittifakına ve MHP sine verecekleri yüksek destekten eminiz.


Milliyetçi-Ülkücü Hareket gönüldaşlarıyla, sevdalılarıyla, ülküdaşlarıyla, Türk milletiyle, siyasi partisi ne olursa olsun oy veren vermeyen milyonlarca kardeşiyle bir ve beraberdir. Bunu karartmaya hiçbir çapsız ve çamur zihniyetin ömrü yetmeyecektir” diye konuştu.




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