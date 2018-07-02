MHP’li Pehlivan; “Yeni zaferlere yelken açacağız”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yaptığı basın açıklamasında, “ 24 Haziran Milletvekilliği seçim sonuçları ile ilgili itirazlarımız nihayi karar organı YSK tarafından da reddedilmiş ve süreç tamamlanmıştır. Bu süreçte başta genel başkanımız bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere teşkilatlarımızın, aday ve aday adaylarımızın, hemşehrilerimizin gösterdiği gayret ve ilgi Milliyetçi-Ülkücü Hareketin birlik ve beraberliğini göstermiştir.

Allah hepinizden razı olsun. Geçmişe ve geçmiş başarılara takılıp kalmak yerine yeni zaferlere yelken açmak zamanıdır. Bu gün itibari ile Türkiyemizin önemli ve bekamızı ilgilendiren konulara Cumhur İttifakı ile yoğunlaşma zamanıdır. Cumhur İttifakı ile oluşan güçlü ve demokratik yönetimin yerel yönetim sistemini bir an önce etkin kılma zamanıdır.

Aydınlı hemşehrilerimizin kaliteli hizmet, yaşanabilir büyükşehir, temiz ve tercih edilen denizi, gururlandığımız ADÜ Araştırma Hastahanemizin sağlık turizminin güçlendirilmesi, tarihi, turistik ve ören yerlerimizin etkin kullanımı, tarım ürünlerimiz başta sanayi sektörümüzün endüstri 4.0 disiplini ile markalaşma ve ihracaat artışı, enerji üretim ve iletiminin ekolojik dengeyi koruyan insan sağlığını temel esas alan bir disiplin içinde çalışmalarının sağlanması, ilimiz kara, demir, deniz yollarının geliştirilerek kullanımı yanında havaalanımızın bir an önce açılması ve Aydın İli’nin eğitim alanında hak ettiği yerlere yükseltilmesi ve benzeri hedeflerimiz ile yerel seçimlere hazırlanmaya başladık.

Türk Milletimizin huzur ve refahı, hemşehrilerimizin mutlu ve sağlıklı olması temelinde öncelik sıralı projelerimizi, sektörler ile değerlendirme ve istişare toplantı zaman planlamamızı bitirmek üzereyiz. Yapacağımız her türlü çalışmada en önemli yönlendiricimiz ve doğru kaynağımız hemşerilerinizdir. Bu bakımdan partimizin kapısı hemşehrilerimize her zaman açıktır. Genç kardeşlerimiz ise iş ve işlemlerin tam merkezinde olacaklardır. Gençlerimizin katkısını önemsiyor büyük bir heyecanla kendilerini bekliyorum.

Teşkilatlarımızın Türk Milletine hizmetkarlık disiplini içinde daha güçlü çalışacağına inancım tamdır. Birlikte güçlü yarınlara yürüyelim. Birlikte başarmanın zaferini ilan edelim. Birlikte Cumhur İttifakını Türk Milletimizin geleceği için güçlü kılalım” dedi.