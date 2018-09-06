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06 Eylül 2018 13:55

MHP’li Pehlivan, yerel seçim çalışmalarını Devlet Bahçeli’ye anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile birlikte MHP Genel Başkanı Dr.

MHP’li Pehlivan, yerel seçim çalışmalarını Devlet Bahçeli’ye anlattı

06 Eylül 2018 13:55

Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın’ın sorunlarını ve yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Burak pehlivan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; “Aydın’ımız için ter akıtacak, her konuda sorumluluk alacak, çözüm odaklı çaba sarf edecek, en önemlisi hemşerilerimizin bağrına basacağı aday arkadaşlarımız ve meclis üyeleri ile hizmetkârlığa geliyoruz. Çalışmalarıyla, hürmete layık şahsiyetiyle taraflı tarafsız herkesin kalbini kazanacak, fedakarlık ve feragat sahibi, göz kamaştıran projelerimiz ile geliyoruz. MHP belediyeleri ile yükselen bayrak inşallah bir daha inmeyecektir. Verilen mücadeleler daha da ileriye taşınacaktır. MHP belediyeleri ile Aydın’ımızın değişen ve parlayan çehresi herkesi imrendirecektir. Aydın’ımız hızla ve etkili şekilde var olan sorunlarından kurtulacaktır.Arkadaşlarımız kentimizde yaşayan her bir vatandaşımın ayırt etmeksizin temsilcisi olacaktır. Biz hemşerilerimizden eminiz” diye konuştu.




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