MHP’li Turgay Ulutaş’tan incir üreticisine destek çağrısı

Koru ki memleketin ürünü değer kazansın" dedi.

İncir üretenin, işleyenin, pazarlayanın ve tüketenin de dertli olduğunu belirten Turgay Ulutaş, “İncir kalitesi ve rekoltesi düşüyor. Marka olmuş Aydın İnciri bu yıl en kötü verim ve ticari dönemini geçirmektedir. Verimli bu yıl neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Değişkenlik gösteren iklim şartları, bilimsel olarak hiç kimse kabul etmese de bölgemizde faaliyet gösteren jeotermal santrallerin bu ürün kaybındaki etkisi çok büyük olmaktadır. Hangi üretici ile konuşsak santrallerin zararı çok elimizden de hiçbir şey gelmiyor diyerek dert yanmaktadırlar. Bir de üstüne incirin değerinde satılamaması, pazarın durgun oluşu işleri iyice zora sokmaktadır. Ülkemizin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer alan Aydın İnciri, 2017 yılında 63 bin ton ile 232 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir.

Fakat bu yıl çok ilginç bir incir ticareti yaşanmakta. Bahçelerde incir az mı? Az hem de neredeyse yarı yarıya. Yani geçen yıl 60 bin ton olan ürün bu yıl 30 bin ton civarı. Mantıken hareketli bir pazarın oluşması gerekir. Fakat üretici mahsulü bitirdi, ağaçlarda incir kalmadı ortada ne tüccar var nede işletmeci. Kime sorsan, ihracatçı alım yapmayın dedi diye kendini savunuyor. Ne olacak kimse bilmiyor. Geçtiğimiz yıllarda 60 bin ton,70,80 bin ton incir ihracat yapan işletmeler bu yıl her ne hikmetse incir alımını erteliyor, bekletiyor” dedi.

İncir üreticilerine sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Ulutaş, “1912 yılanda kurulmuş Tariş var. Bu işin misyonunu üstlenmiş, tüzüğünde kayıt altına alınmış, üreticinin zor şartlarda ürettiği ürünü, tefeciye, üçkâğıtçıya, beş kâğıtçıya kaptırmadan rekabet ortamı yaratsın diye kurulmuş. Bu gün benimde ortağı olduğum bu kuruluş,2018 yılında 5 bin ton ürün alacağım diye açıklama yapıyor. Yahu sizin kuruluş amacınız bu değil. Niye 5 bin ton alıyorsun?30 bin,40 bin,50 bin ton al. Ortak sayını çoğalt, rekabet ortamını yarat. Kuruluş amacın bu senin. Üreticiyi koru. Koru ki memleketin ürünü değer kazansın. İhracatçıyım diye üreticinin kanını emen, bunun için memlekette istediği depocuyu batıran istediğini de kral yapan zihniyet gelsin, inciri senden alsın. Senden alsın ki herkes kayıt altına girsin. Ne suçu var Nazilli’nin Germencik’in İncirliova’nın dağlarında Bu Ülkeyi karşılıksız seven üreticilerin? Ben hiç bir incir üreticisinden; bu yıl inciri satınca İtalya turuna ne bileyim Yunan Adalarına ya da Bodruma tatile gideceğim diye bir şey duymadım. Kimi kızını gelin etme, kimi banka borcunu ödemenin derdinde.

Şehirlerin çöp ihalelerinde insanların bir birini vurduğu günümüzde, doğal ve sağlıklı beslenme adına faydaları tartışılmayacak kadar çok bir üründen bahsediyoruz.

İşletme açıyorum, şu kadar kuru incir, bu kadar kuru kayısı işleyip, o kadar ülkeye satacağım diye belediyelere kuyruk sallayıp, ardında Kırsal Kalkınma, GEKA adı altında milyonları kapıp, sözde yatırım yapan işletmeciler. Neredesiniz? Doların spekülatif hareketlerinden çok para kazanmış olacaksınız ki ortada yoksunuz. Evet. Germencik’in Ortaklar Mahallesinde işletme sahibi bir zat aynen öyle diyor. Doların hareketlenmesinden şu kadar milyon TL kazandım, incir alsam da olur almasam da.

Seçim ile bir koltuğa oturmuş iseniz sizden beklenen hizmettir.

Bu bağlamda Tariş İncir Birliği Başkanı, İncir Üreticisi sizden hizmet yani çözüm beklemektedir, sorumlusunuz. Ziraat Odaları Başkanları, sorumlusunuz. İncir üreticisinin oylarını alıp Vekil olanlar sorumlusunuz. Aydın Büyükşehir, jeotermaller havamızı kirletiyor, ürün kalitemizi, ürün verimini düşürüyor sorumlusunuz. Unutmayın bu üretici tatil planları yapmıyor. Herkes canının derdinde. Milliyetçi Hareket Partisi olarak incir üreticisinin yanındayız” dedi.