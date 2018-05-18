MHP’nin Aydın milletvekili listesinde Sökeli adaylar öne çıktı

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri Aday listesini açıkladı. Aydın Milletvekilliği için 8 isim açıklanırken, bu isimlerden 5’i Söke’den oldu.

MHP Aydın Milletvekili aday listesinde ilk sırayı aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olan Deniz Depboylu alırken; ikinci sırada Söke’den aday olan ADÜ Öğretim Üyesi Gültekin Şimşek yer aldı. Ortaklar eski Ülkü Ocağı Başkanı Mustafa Peker üçüncü sırada yer alırken; Sökeli eğitimci Yusuf Keremit dördüncü sırada, Kuşadası MHP yönetim kurulu üyesi Emekli Albay Faik Akkuş beşinci sırada, Sökeli emekli memur Hatice Özcan altıncı, Sökeli genç iş adamı Süleyman Sinan Bakırcı yedinci, yine Söke’den aday olan Seyfettin Tosun ise sekizinci sırada yer aldı.

Aydın Milletvekili Aday sıralamasında Söke’den aday olan 5 adayın yer alması Söke MHP camiasında sevinçle karşılandı.