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31 Aralık 2016 15:02

Milletvekili Erdem, 2016 Yılını Değerlendirdi

Milletvekili Erdem, 2016 Yılını Değerlendirdi

31 Aralık 2016 15:02

Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem 2016 yılını değerlendirdiği açıklamasında, “2016 yılı kötü bir yıl olarak hafızamızda kalacak, ama diğer taraftan halkın, ‘Türk milletinin o destansı direnişi ve darbeye karşı duruşu da yine bizim gurur yılımız olarak hafızalarımız da kalacaktır” dedi.
2016 yılı Türk siyasi tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından dönüm noktası bir yıl olduğunu belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, “Başka bir bakış açısıyla Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından önemli bir yıldır. Türkiye’nin her türlü vesayet anlayışından kurtulması için çok önemli adımlar atıldı, bu adımların atılmasında en büyük kararlılığı gösteren, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve Ak Parti hükümeti bu kararlı adımları attılar. Ben ülkemiz adına her türlü vesayet anlayışının bertaraf edilmesi için ve demokratikleşme ile ilgili, bu kararlı adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
“2017 Yılı Büyük Umutlarla Geliyor”
2017 yılının büyük umutlarla geldiğini, Anayasa’da yapılacak değişiklikler ve referandum sonuncunda 2017’de, Türkiye’nin dünyadaki hak ettiği noktaya gelebilmesi için önemli olduğunu ifade eden Milletvekili Erdem, “Siyasi krizlerle, çekişmelerle vakit kaybedilmemesi lazım. Geçmişte tabi mevcut şuan ki uygulamakta olduğumuz sistem siyasi krizleri, Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasındaki çekişmeler, koalisyon hükümetleri tablosu çıkması sebebiyle seçim sonucunda, koalisyon hükümetlerinin siyasi çekişmeleri bunlar geçmişte bize zaman kaybettirdi. Yeni hükümet sistemimizde inşallah Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi geçmişte yaşanan krizler geride kalacak. Cumhurbaşkanlığı tek başlı sistem haline geliyor ve ondan sonra da hükümet sistemi olarak, Başkanlık modelini uygun bir şekilde Parlamento da çıkarılan bir hükümet değil, vatandaş ülkeyi yönetecek, yürütme kadrosunun Başkanının şahsında seçmiş olacak. Diğer taraftan da mecliste tüm siyasi partilerimizin temsilcisi olabilecek, çünkü yüzde 10 seçim sistemi barajı büyük bir ihtimalle yeni bir sistemle beraber kalktıktan sonra, Meclis’te çok daha demokratik bir tablo oluşmuş olacak” diye konuştu.
“Terörle Mücadele Devam Edecek”
Terörle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini ve 2017’de de devam edeceğini kaydeden Erdem, “Bütün terör örgütleriyle FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ ne kadar terör örgütü varsa kararlılıkla mücadele devam edecek. Devletin içerisindeki yapılanmaları temizlenecek ve Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu faaliyetleri destekleyen veya içerisinde bulunanlar gereken karşılığını devletimiz tarafından görecekler. 2017’nin hem ülkemiz, hem bölgemiz açısından tüm insanlık ailemi açısından hayırlar getirmesini 2016’dan çok daha huzurlu, bereketli, umut dolu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.



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