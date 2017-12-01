Milletvekili Erdem, gündemi değerlendirdi

Türkiye’ye boyun eğdirmek için bazı terör örgütlerinin kullanıldığını ve bu örgütlerle mücadele edildiğini belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, “İşin acı tarafı ise Türkiye’ye yapılan operasyonda FETÖ’nün kullanıldığı gibi CHP yöneticileri de kullanılıyor. Yaşananları ve oluşan tabloyu vatansever CHP tabanı hayretle izliyor” dedi.

Türkiye’ye dört bir yandan saldırıldığını ve dünyanın hakimi olduğunu düşünenlerin Türkiye üzerindeki derin hesaplarına karşı çıktıklarını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, ülkenin bekası ve milli konularda yalnız bırakıldıklarını ileri sürdü. Erdem, “Dünyanın hakimi olduğunu düşünenlerin bölgemizdeki uygulamak istedikleri senaryolara boyun eğmemizi ve tabi olmamızı istiyorlar. Bölgemizde ülkeleri parçalıyorlar ve sınırları yeniden çiziyorlar. Türkiye üzerinde de hesapları var. Türkiye bu denkleme ve senaryoya karşı çıkıyor, kabul etmiyor. Bölgedeki operasyonların bir ayağında enerji kaynaklarını kontrol etme ve sahip olma isteği, diğer ayağında İsrail’in güvenliği ve geleceği söz konusu. Türkiye’ye boyun eğdirmek için terör örgütlerini kullanıyorlar. PKK, PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ vs. FETÖ’yü 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinde kullanarak ülkemize operasyon yaptılar. Şu unutulmamalıdır ki Türkiye’de kim iktidar olursa olsun bu operasyonlara Türkiye’ye boyun eğdirinceye kadar devam edecekler. Bu nedenle millet olarak her zamankinden daha fazla dikkatli ve uyanık olmalıyız” dedi.

“İşin acı tarafı ABD’deki davaya FETÖ’den daha fazla ilgi gösteriyor”

Açıklamasında ABD’deki Reza Zarrab davasını da değerlendiren AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, “İşin acı tarafı ABD’deki davaya FETÖ’den daha fazla CHP ilgi gösteriyor. Bu dava ile 17-25 Aralık sürecindeki gibi FETÖ kullanılarak Türkiye’ye operasyon yapılıyor. CHP de Türkiye’ye yapılan operasyonu alkışlıyor. Bölgedeki operasyonlarıyla ülkeleri parçalayıp petrol ve doğalgaz kaynaklarını elde etme hedefiyle İran’a ambargo koyanlar, bu denkleme hizmet etmiyor diye Türkiye’yi sanık sandalyesine oturtuyorlar. FETÖ’nün vatan hainleri de işbirlikçi olarak yardım ediyor. FETÖ ile CHP yöneticileri de heyecanla bu operasyonu alkışlıyor. Vatansever CHP tabanı bu tabloyu ibretle ve hayretle izliyor” ifadelerine yer verdi.