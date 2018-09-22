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Milletvekili Posacı, Kuyucak'ta esnaf ve çiftçi ile bir araya geldi

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Kuyucak ilçesine ziyaret ederek Beleidye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü ve partililer bir araya geldi.

İlçe Teşkilatındaki toplantının ardından esnaf ve çiftçilerle bir araya gelen Milletvekili Posacı vatandaşların sorunlarını dinledi.


Aydın'daki ilçe gezilerine ve toplantı programlarına devam eden AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve partililerle birlikte esnaf ve çiftçilerle bir araya gelen AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nde de incelemelerde bulunan Posacı, Başkan Ertürk'ten modern Pazar yeri ile ilgili bilgiler aldı.


Kuyucak Ziraat Odası'nda Ziraat Odası üyeleriyle bir araya gelen Posacıya çiftçiler, tarım ve hayvancılıkta gelinen durum, yaşanılan sıkıntılardan söz etti. Mazot, gübre ve yem fiyatlarının artışından dert yanan çiftçiler bu yönde ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek yardım istediler. Çiftçiler fiyatlarda yapılacak düzenlemeler ile ekonomiye daha büyük katkı sağlayabileceklerini belirttiler. Ziyaret ve görüşmelerin ardından ilçeden ayrılan Milletvekili Rıza Posacı'ya teşekkür etti.

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