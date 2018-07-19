Milletvekili Savaş; “Aydın yeni dönemde şahlanacak”

Aydın’ın parlamentoda 4 milletvekili ve bir bakanla temsil edileceğini belirten Savaş, “ Geride kalan 24 Haziran seçiminin ardından parlamentoda 4 AK Partili milletvekiliyle ve kabinede bir de bakanla temsil gücü kazanan AK Parti, Aydın’da hızlı bir başlangıca hazırlanıyor. Taşından toprağından bereket akan Aydın’a çok önemli dokunuşlarda bulunacağız. Bakanımız gücümüze güç kattı. Vatandaşlarımız her geçen gün yaşanacak güzel gelişmeleri daha fazla hissedecekler. Biz elimizi taşın altına koyacağız ama hemşehrilerimizin desteği şart" dedi.

Yeni dönemin tek şifresi var o da kalkınacak ve büyüyecek Aydın diye vurgu yapan Savaş, "24 Haziran öncesi ilçe ilçe, mahalle mahalle, çarşı pazar her yeri dolaştık. Onbinlerce vatandaşımızın elinden tuttuk. Hepsi aynı şeyi istiyor. Herkes daha fazla kalkınalım, bu taşı, toprağı birlikte işleyelim, bu denizi birlikte dünyaya açalım diyorlar. Ankara’da ciddi temaslarımız var. Aydın’ı, Kuşadası’nı, Didim’i, Söke’yi, Nazilli’yi çok daha saygın ve tanınır kılacağız. Diğer tüm ilçelerimizi sahip oldukları değerle buluşturma vakti gelmiştir" diye konuştu.