Milletvekili Savaş; “Aziz Milletimiz şer güçlere asla geçit vermeyecektir”

Milletvekili Savaş mesajında, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan Cumhuriyetimiz, vatan toprağımızda gözü olan dış güçlerin ve içerideki işbirlikçi şer odaklarının en büyük engeli olup, bu kirli ittifakların hedefinde yer almaya devam etmektedir. Fakat bilinmelidir ki Cumhuriyetimiz milli iradenin muktedir olmasıyla birlikte artık daha güvendedir. Aziz milletimiz bu kutsal vatan topraklarının her bir köşesinde bu büyük iradenin en büyük bekçisi olmaya devam edecek, dışardaki şer güçlere ve içerideki hain işbirlikçilerine asla geçit vermeyecektir. Aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla ve güvenlik korucusuyla el ele verecek ay yıldızlı al bayrağımızı vatan topraklarımızda ilelebet gururla dalgalandıracaktır. Unutulmamalıdır ki içerisinde yaşadığımız coğrafya binlerce yıldır kurgulanmış senaryolarla yeniden şekillendirilmeye çalışılan ve her daim tedbirli olmamızı zorunlu kılan bir coğrafyadır. Hain darbe girişimleri ve hiç bir ekonomik gerekçeye dayanmayan manipülatif döviz operasyonları aziz milletimizin eşsiz desteği ve devletimizin kararlı mücadelesiyle engellenmiştir. Gazi milletimiz bütün bu tehlikelerin ve oynanan oyunların elbette farkındadır. En zorlu anlarda milletçe bir ve beraber olmamız, vakur tavrımız, demokrasiye ve egemenliğe olan güçlü bağlılığımız bütün bu planları alt üst etmekte, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzla birlikte geleceğe daha kararlı adımlarla yürümektedir. Bu nedenle yüce devletimiz ve kahraman milletimiz dostlarının en büyük güvencesi düşmanlarının da en büyük çekincesi olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi ve bu güzel vatanımızı bizlere armağan eden, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını korkusuzca feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 95.yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.