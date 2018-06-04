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04 Haziran 2018 18:16

Milletvekili Savaş, Forum AVM’de vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Forum Aydın Alışveriş merkezini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Savaş, Forum AVM’de vatandaşlarla bir araya geldi

04 Haziran 2018 18:16


Milletvekili Mustafa Savaş’a AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yöneticiler eşlik etti. Savaş, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi, vatandaşların günlük yaşamları ile ilgili talep ve beklentilerini dinledi.


Milletvekili Savaş, vatandaş ziyaretlerine devam ettiklerini belirterek, "Milletvekili aday arkadaşlarımızla ve tüm teşkilatımızla birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretlerimiz ile gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve inançla durmak yok yola devam inşallah. AK Parti 16 yıldır halkın teveccühü sayesinde iktidarda kaldı. AK Parti halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz. Halkımızın ilgisi bizlere enerji veriyor. Bizler de AK partinin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.




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