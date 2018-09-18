Milletvekili Savaş, Gaziler Günü'nü kutladı

Milletvekili Savaş, mesajında, “Bu Gazi Millet ve Gazi Meclisimiz var oldukça Ay yıldızlı Al Bayrak tüm mazlumların en büyük güvencesi olmaya devam edecektir. Bu vatan topraklarının gerçek sahipleri Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz. Sizlere binlerce kez selam olsun. Kanlarıyla, canlarıyla üzerinde yaşadığımız kara parçasına eşsiz bir anlam katan, vatan olgusunu, istiklal ve istikbal duygusunu anadan ve babadan, evlattan ve yardan aziz bilerek hayatlarını hiçe sayan kahraman vatan evlatlarımız. Canımızın, malımızın ve namusumuzun en güçlü savunucuları. Malazgirt'te, Kosova'da, Niğbolu'da, Mohaç'ta, Yemen'de, Galiçya'da, Kafkasya'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ve onlarca yıldır devam eden kanlı terör eylemlerinde vatan savunması için kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden canlarını hiçe sayan ve destan yazan kahraman vatan evlatları. Allah sizlerden ve saygıdeğer ailelerinizden binlerce kez razı olsun. Bu vatan toprakları sizlere ve ailelerinize çok şey borçlu. Gazi Meclisimiz, ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz hissiyatıyla ortaya konan milli iradenin en büyük yansıması olup, bu irade, Ay yıldızlı Al Bayrağımızın dalgalandığı her yerde tüm mazlumların en büyük güvencesi olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu eşsiz onurla, Gazi Mustafa Kemal'e 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümü olan bu günde, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum” dedi.