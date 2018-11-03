Milletvekili Savaş, partisinin 16 yıllık iktidarını değerlendirdi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti'nin iktidara gelişinin 16. Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada “Milli irade tarafından 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'de aziz milletimizle birlikte iktidara gelmiş, dünya siyasi tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Milletimizin iktidar, milli iradenin muktedir oluşunun 16. Yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Bu tarihten itibaren binlerce yıllık bir medeniyetin yeniden tarih yazmaya başlayıp Türk Milletinin hem kendi coğrafyasında hem de küresel politikalarda dünya düzenine yön veren ana aktörlerden birisi haline geldiğini belirten AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 16 yılda dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş konuyla ilgili açıklamasında “Bu süreç binlerce yıllık bir medeniyetin kutlu bir uyanışı, büyük bir dirilişidir. Bu güçlü irade, 16 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük projelerini hayata geçirmiş, elde edilen başarılardan ve hedef olarak açıklanan projelerden dolayı kanlı terör eylemleriyle, hain darbe girişimleriyle, finans odaklı manipülatif saldırılarla yok edilmek istenmiştir. Coğrafyamızda kanla tarih yazanlar bin yıllık medeniyetin yeniden uyanışı ve bunun kudreti karşısında politikalarını yeniden gözden geçirme ihtiyacına sürüklenmiştir.

Aziz milletimizin bu iradesi yüce devletimizin gücüne güç katarken, gelecek yüzyılların projeksiyonu 2023, 2053 ve 2071 olarak ilan edilmiştir. Hedefimiz açıktır fakat düşmanlarımız da pusuda, sinsice ve tehlikeli bir bekleyiştedir. Bu nedenle aziz milletimiz her zamankinden daha uyanık olmak durumundadır. 2023, 2053 ve 2071 dünya siyasi tarihinin yeni dönüm noktaları olacaktır. Büyük ve Yeni Türkiye artık havada, karada, denizde yani her yerdedir. Eş zamanlı ve çok alanlı yürütülen bu mücadele bin yıllık köklü bir medeniyetin şer odaklarına karşı haklı mücadelesidir. Yeni Türkiye, milli iradenin esir alınmaya çalışıldığı o eski Türkiye değildir, fakat aziz milletimiz çağ açıp çağ kapatan koca bir ecdadın o eşsiz şuurunu yaşayan neslin ta kendisidir. Milletimizin iktidar, milli iradenin muktedir oluşunun 16. Yıldönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.