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16 Mayıs 2018 09:57

Milletvekili Savaş, Ramazan ayını kutladı

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş Ramazan Ayı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Milletvekili Savaş, Ramazan ayını kutladı

16 Mayıs 2018 09:57


Savaş mesajında, “Rahmet, bereket ve merhamet ayı, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in tüm İslam alemiyle birlikte ülkemizin ve milletimizin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Başta Kudüs olmak üzere, dünyanın bir çok yerinde Müslüman kardeşlerimiz bugün gözlerinde yaş, yüreği yaralı ve büyük bir varoluş mücadelesi içerisinde Ramazan-ı Şerif’i karşılıyorlar. İnançlarından dolayı her türlü şiddet ve işkenceye maruz kalabiliyorlar. Bu mübarek günlerin tüm Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını, huzur ve barış içerisinde yaşanabilir ortak bir geleceğe bakabilmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum” dedi.




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