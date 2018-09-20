Milletvekili Savaş'ın halası toprağa verildi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ın, 88 yaşında vefat eden halası Melek Sevim son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden AK Partili Mustafa Savaş'ın halası olan Melek Sevim için Orta Mahalle Tatar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Melek Sevim'in cenazesi Kemer Mezarlığı'nda defnedildi.