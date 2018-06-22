Milli boksör kupa sevincini Rektör Bircan ile paylaştı

Dr. Cavit Bircan ile paylaştı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 3-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Rus rakibini yenerek adını finale yazdıran Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi, milli boksör Sema Çalışkan, finalde ev sahibi Bulgar rakibiyle mücadele ederek Üniversitemize gümüş madalya ile döndü.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi, milli boksör Sema Çalışkan ve antrenörü Melihşah Sarıca, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Cavit Bircan; sporcumuzu tebrik ederek, madalyasını taktı ve başarılarının devamını diledi.