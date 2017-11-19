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19 Kasım 2017 11:58

Milli Park çöplerden temizleniyor

Aydın Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Milli Park çöplerden temizleniyor

19 Kasım 2017 11:58


Türkiye’nin eşsiz güzelliğe sahip Milli parklarından olan ve yılda yaklaşık bir milyon kişinin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında, görevliler tarafından temizlik çalışmaları sürüyor.


Milli Park sınırları içerisinde yer alan Doğanbey Köyü Karine mevkiinde Milli park ekibi tarafından çevre temizliği çalışmaları yürütülüyor. Yaz sezonu boyunca vatandaşların yoğun ilgi göstererek ziyaret ettiği bölgede yol kenarlarındaki çöpleri toplayan ekipler, hem doğanın güzelliğinin korunmasına yardımcı oluyor, hemde Milli parkta yaşayan canlıların bu kirlilikten zarar görmesi engellenmeye çalışılıyor. Temizlik çalışmalarının ay sonuna kadar devam edeceği öğrenilirken, görevliler milli parkı ziyaret eden vatandaşları tabiata karşı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyor.




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